Bianco come la neve: escursione sull'Alta Via dei Monti Liguri dal Faiallo all’Argentea

Alle spalle di Genova, al limite orientale del Parco Regionale del Beigua, grazie ad un ampio sentiero che inizia dal Passo del Faiallo (1061 m), si respira aria di mare e di montagna contemporaneamente. Dall’Alta Via dei Monti Liguri si può camminare sulla neve di fronte al mare blu profondo, per godere panorami e silenzi che d’estate non si riescono nemmeno a immaginare. Contrasti sensoriali e paesaggistici che rispecchiano pienamente le caratteristiche e le bellezze della Liguria.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

L’eventuale necessità delle ciaspole verrà deciso in base alle condizioni ambientali, ve lo comunicheremo in settimana.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Il cielo è cinereo, lentamente fiocca sopra le teste! È giunto il momento di immergersi a capofitto nel mondo della neve per fare il pieno dell’inverno e scoprire l’atmosfera candida ed ovattata degli ambienti severi e incontaminati del Parco regionale del Beigua.

Non è necessario mettere gli sci ai piedi per camminare sulla neve di fronte al mare blu profondo, per godere panorami e silenzi che d’estate non si riescono nemmeno a immaginare. La location più suggestiva? L’altopiano del Beigua, lungo la tappa nr 20 dell’Alta Via dei Monti Liguri – priva di grandi dislivelli – che attraversa ambienti alpestri non troppo lontani dal litorale e dalla natura mediterranea. E dall’alto il punto di vista è decisamente più suggestivo, infatti dal Passo del Faiallo si segue il sentiero con vista sulla Superba. Un grande spettacolo mostrato agli escursionisti dalla cima del Monte Reixa (1183 m) e dalla sella di Cima Vaccheria, il punto più vicino al mare, ad appena 6 chilometri in linea d’aria dal litorale di Arenzano e Varazze.

Proseguendo lungo l’Alta Via dei Monti Liguri lo sguardo si inebrierà di un panorama eccezionale sul litorale e sull’arco alpino occidentale. Giunti al rifugio e alla vicina Argentea, cima che si discosta leggermente dal crinale principale protendendosi verso sud, si torna indietro lungo l’Alta Via. Ma non è finita: al caldo del ristorante “La Nuvola sul mare”, dove la neve forma un soffice e candido mantello bianco avvolgendo ogni cosa, i trekker possono concedersi una pausa di piacere. A Genova, grazie alla neve anche una semplice gita fuori porta può trasformarsi in una divertente avventura nel paesaggio avvolto dall’atmosfera silente dell’inverno.

DATI TECNICI

L’itinerario vede la partecipazione di Stefano Spadacini, guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: domenica 19 dicembre

Tipologia itinerario: percorso escursionistico semplice, su neve

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende la promozione, l’organizzazione e l’accompagnamento della guida ambientale ed escursionistica Stefano Spadacini. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 17 dicembre, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento alle ore 10 al Passo del Faiallo, presso i parcheggi vicini al ristorante “La Nuvola sul Mare”. Impostare sul navigatore: La Nuvola Sul Mare, Via Faiallo, 25, 17048 Urbe SV

Fine escursione ore 16 circa e poi “terzo tempo” al Ristorante La Nuvola Dipinta, in attesa del tramonto.

Difficoltà: E (Escursionistica, semplice). Vista la stagione sono necessari scarponi invernali ed equipaggiamento adeguati.

Dislivello: + - 200 metri

Durata della camminata: 4.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento adatto per neve, ghette, scarponcini adatti al trekking (goretex o impermeabili).