Da Eataly Genova un mese dedicato a salumi e formaggi, eccellenze del Made in Italy

Dal 6 marzo al 2 aprile Eataly dedica ai salumi e ai formaggi un mese di iniziative per raccontare profondità di assortimento, unicità e competenze degli specialisti e selezionatori che da oltre 16 anni lavorano dietro ai banchi del brand. Salumi e formaggi, d’altronde, rappresentano come pochi altri prodotti agroalimentari la straordinaria varietà della cultura enogastronomica italiana che ha origini da storia e tradizioni antiche e che ci è riconosciuta in tutto il mondo.

In una classifica stilata a febbraio dal portale enogastronomico internazionale TasteAtlas, tra i primi 10 formaggi “da assaggiare almeno una volta nella vita”, 8 sono italiani, e sono anche italiani alcuni celebri salumi posizionati entro la top 5 dei “40 alimenti da provare entro il 2023”.

“Salumi e formaggi sono tra i prodotti italiani più apprezzati nei nostri negozi in Italia e nel mondo, e fulcro del Made in Italy –spiega Andrea Cipolloni, Group CEO Eataly –. Siamo alla seconda tappa di un percorso che abbiamo iniziato raccontando la magia del nostro pane, e che porteremo avanti nel corso dell’anno per descrivere gli aspetti che rendono l’offerta di Eataly unica”.

Profondità e unicità di assortimento con oltre 900 prodotti

L’assortimento di Eataly vanta oltre 900 prodotti tra salumi e formaggi: dalle grandi denominazioni ai localismi creati da produttori artigianali e disponibili solo in alcuni negozi e per un ristretto arco di tempo, come, ad esempio, alcuni formaggi d’alpeggio. Tra i formaggi si contano oltre 160 DOP, 14 Presidi Slow Food, varietà di formaggi a latte vaccino, pecorino, caprino, misto, bufalino o erborinati, passando dai freschissimi a quelli stagionati oltre i 120 mesi. Tra i salumi, oltre 50 DOP, 25 IGP, 4 Presidi Slow Food e una ricca selezione di oltre 20 prosciutti crudi in diverse stagionature: dalla Valle d’Aosta alla Toscana, dal Friuli-Venezia Giulia all’Emilia-Romagna fino alle regioni del Sud.

Oltre all’ampiezza dell’offerta, Eataly offre anche la possibilità di vivere esperienze uniche apprezzando la freschezza dei prodotti e le competenze degli specialisti all’opera. Ad esempio l’apertura delle forme di Parmigiano Reggiano e Grana Padano diventa un momento da osservare in tutti i punti vendita, facendo la spesa. Nel negozio di Eataly Genova si potranno infatti ammirare i ragazzi del banco Formaggi aprire le forme in due momenti da segnare in agenda: sabato 11 marzo alle ore 11 verrà aperto il Grana Padano, mentre seguirà sabato 18 marzo alle ore 11 l’apertura della forma del Parmigiano Reggiano: quali occasioni migliori per conoscere meglio questi due celebri formaggi ed acquistarli appena tagliati (evento gratuito senza prenotazione).

Si potrà comprendere l’ampiezza e la varietà dell’assortimento anche al Tavolo dei Salumi e dei Formaggi, dove un rappresentante del reparto presenterà e farà assaggiare i prodotti più rappresentativi di questi due mondi. Anche la ristorazione offre alcune novità, tra le quali 4 diversi taglieri di formaggi dedicati a prodotti del Nord, del Centro, del Sud e un Giro d’Italia e il tagliere di crudo accompagnato con focaccia grani antichi.

In occasione del mese dedicato ai salumi e ai formaggi anche la didattica è potenziata: per tutto il mese i punti vendita ospitano speciali degustazioni guidate direttamente dai produttori, mentre lezioni in aula e cene a tema arricchiscono i palinsesti. Tante sono infatti le attività proposte anche dallo store Eataly di Genova.

Venerdì 17 marzo, ad esempio, si potrà partecipare ad una cena-show accompagnata dai racconti del produttore “Latteria Perenzin”, che da 5 generazioni si dedica alla produzione di formaggi da latte di altissima qualità proveniente principalmente dal Veneto e dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Durante la cena il produttore svelerà alcuni interessanti aneddoti sui suoi formaggi che, portata dopo portata, verranno cucinati in modalità show cooking e serviti al tavolo (prezzo al pubblico € 35, acquistabile sul sito di Eataly Genova nella sezione Corsi e Cene).

Seguirà un tour degustazione dedicato a chi non vuole perdere l’occasione di visitare il negozio e vivere un'esperienza sensoriale a 360°: mercoledì 22 marzo si scopriranno curiosità sugli artigiani del cibo custoditi nell’iconica location del Porto Antico assaggiando prodotti dal sapore unico, nell’appuntamento “Salumi e formaggi: le eccellenze di Eataly” (prezzo al pubblico € 20). Si termina mercoledì 29 marzo con una degustazione guidata che dalle 19 alle 21 insegna in Aula Didattica come scegliere i prodotti giusti per comporre un tagliere equilibrato e raffinato, scegliendo tra le migliori eccellenze del Mercato di Eataly (“Il tagliere perfetto”, prezzo al pubblico € 35).

Tutte le informazioni su www.eataly.net/it_it/negozi/genova

I corsi didattici sono prenotabili al link: bit.ly/CorsiEataly_