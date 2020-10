Il Doric String Quartet, giovane quartetto d'archi, al Carlo Felice

Lunedì prossimo, 5 ottobre al Teatro Carlo Felice alle ore 20,30, si terrà il secondo concerto della Stagione Autunnale 2020.

Protagonista del concerto sarà il Doric String Quartet descritto da Gramophone come “uno dei migliori giovani quartetti d'archi”. Il Doric String Quartet è oggi il principale quartetto d'archi britannico della nuova generazione e ha avuto un crescente successo di pubblico e critica in tutto il mondo. Selezionato da YCAT nel 2006, il Quartetto ha vinto diversi premi tra cui 1° al Music Competition di Osaka 2008, 2° premio al "Borciani" e il Premio “Ensemble” al Festspiele Mecklenburg - Vorpommern in Germania. Il programma prevede l’esecuzione di Britten e Mendelsshon-Bartholdy.

I nove concerti dell’autunno 2020 offriranno, oltre alla gioia di riprendere finalmente l’ascolto della musica dal vivo, la presenza di alcunicapolavori della musica da camera.