Torna a Genova "Discobrunch", l'evento musicale tra vinile, arte e cucina sfiziosa

Domenica 21 aprile torna “Discobrunch” per il suo ultimo appuntamento indoor prima degli episodi estivi. Discobrunch è l’evento musicale della domenica per godersi la giornata tra vinile, arte e buona cucina.

Appuntamento dalle ore 11 fino alle 17 in via Domenico Fiasella 82r a Genova, presso Record Runners. Per chi ancora non conoscesse il locale, si tratta di un negozio di dischi in vinile e curiosità con bar e ristorante annesso, un luogo suggestivo in stile underground.

Il format, promosso da Sinestesie, fa parte del ciclo “Dischibollenti”, una serie di appuntamenti artistici che valorizzano il vinile e la musica mixata e selezionata in 12” e 7”. Per gli amanti della musica è la possibilità di ascoltare pezzi unici davanti a un buon brunch e perché no un bicchiere di vino, in buona compagnia e immersi in un’atmosfera magica.

“Discobrunch” è l’occasione per giovani, famiglie e persone di tutte le età di godersi la domenica tra musica, arte e buon cibo. Un’esperienza artistica e musicale dove apprezzare vinyl set coinvolgenti e immergersi in uno spazio immaginario e creativo” ci ricorda Sinue Valle di Sinestesie.

Negli interni di Record Runners sono infatti esposte e in vendita stampe, grafiche e locandine d’autore che lo rendono una galleria d’arte di rarità. Inoltre, come nelle precedenti edizioni, collaboreranno agli allestimenti alcune realtà del territorio che si occupano di arte, design, riciclo e progettazione di spazi verdi:

- Show Room Valle Giuseppe di Arenzano, sala mostra di arredo e materiali ceramici presenterà per l’occasione alcuni pezzi della collezione Sticki Arredi Creativi, un progetto di propria ideazione che crea continuità tra le superfici di rivestimento e l’arredamento;

- Mushroom, l’originale progetto artistico di illuminazione ideato da Edoardo, promettente creativo genovese, che utilizza materiale di recupero, vetro e legno per creare immaginifiche forme luminose che colpiscono e stupiscono l’osservatore;

- Common Place, il concept store di piante situato nel centro storico, che rallegrerà la console con piante e vasi colorati.

Dalle ore 11 in console si alterneranno Cutsweet AKA Dj Stivo, resident dj che esplora funky, disco, hip hop; Randomplay la dj dall’anima elettronica che presenterà una selezione eclettica.

Il brunch, organizzato da Record Runners, sarà servito dalle 11 alle 16 e permetterà di gustare portate ispirate alla cucina mediterranea e non solo. Per il brunch è altamente consigliata la prenotazione del tavolo, tuttavia l’ingresso al locale è libero.

Orari

11-13:30, per i mattinieri che vogliono godersi in relax

13:30-16, per chi vuole svegliarsi tardi

Durante il brunch e in accordo con i djs si terrà una sessione live juke box. Infatti il locale metterà a disposizione una parte della sua collezione per permettere al pubblico di ascoltare la propria musica.

Info utili

Per prenotare il proprio tavolo scrivere alla pagina Instagram @sinestesie00 o chiamare il locale al 010 8600316

Per aggiornamenti e informazioni si consiglia di seguire la pagina Instagram @sinestesie00