Una diretta ''Buttata via'' con Andrea Murgia e le canzoni di Vasco Rossi

Pensava fosse solo una parentesi quella senza musica live e non si era unito al ''movimento'' delle dirette da casa o dal balcone, durante lo scorso lockdown.

L'estate è poi iniziata con il suo ritorno in scena, in giro per i palchetti dei pub o le piazze di Liguria, Piemonte e Lombardia.

Ma l'autunno e l'inverno seguenti sono stati ancora più lunghi per Andrea Murgia e ogni venerdì sulla propria pagina Facebook ha deciso di incontrare, da qualche settimana, i propri followers e nuovi amici, amanti delle canzoni di Vasco Rossi, con una diretta.

Il suo messaggio è ''non lasciare che sia una diretta buttata via'' e invita a condividere con lui un quarto d'ora di buona musica, facendo un tributo a Vasco Rossi e alle sue canzoni.

Gallery