Dassistassy in concerto da Piuma

Venerdì 12 aprile alle ore 21 da Piuma pizzeria ristorante in via Tabarca 64, dove si mangia la pizza "imperfetta", si bevono birre artigianali e si ascolta buona musica dal vivo, ritornano in concerto i Dassistassy.

I Dassistassy sono una cover band fondata da Luigi e Diego Bertone nel 1990. Il repertorio risente dell’influenza di ogni membro del gruppo ma il comune denominatore è il rock vecchio stile.. fatto di amplificatori e suoni essenziali.. senza basi e falsità di nessun genere, spaziando dal blues all’hard rock.

Avendo all’attivo una scaletta molto ampia, i Dassistassy si sentono a loro agio sia nei club con un pubblico più “specializzato”, sia nelle situazioni live su palco grande con un pubblico inevitabilmente più variegato.