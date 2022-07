"Fish & Djs", ultimo appuntamento di luglio con Sockslove e Alassane Badboy & Band

Venerdì 29 luglio dalle ore 18 va in scena l’ultimo appuntamento di luglio di Fish&Djs al Mercato dei Pescatori della Darsena, con protagonisti SocksLove e Alassane Badboy & Band. L’ingresso è libero.

Sonorità post-globali e sapori del territorio, tra fritture di pesce, muscolate e calar del sole. Venerdì 29 luglio (dalle ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena torna Fish&Djs, serie di spettacoli di musica elettronica targata Forevergreen accompagnati dal pescato del giorno fritto al momento. L’ingresso è libero. Per l’occasione SocksLove introduce il pubblico in un viaggio sonoro, diviso in due tempi dal live di Alassane Badboy & Band, a partire dal continente africano per arrivare al nord dell'Europa.

Protagonisti dell’ultimo appuntamento di luglio il dj SocksLove e il cantante e chitarrista Alassane Badboy & Band, che si alternano tra dj set, live e jam sassion. Sedotto fin da bambino dal rock’n’roll e dall’eurodance, SocksLove inizia ad amare la musica in tutte le sue forme, sia l’elettronica da ballare che la musica da canticchiare. All’età di sedici anni inizia a collezionare e mixare vinili, spaziando dal punk alla breakbeat, dal synth pop all’acid al kraut rock. I suoi alias e le sue forme mutano nel corso degli anni mentre condivide palchi internazionali con svariati DJ e artisti. SocksLove adotta l’edonismo dell’elettronica e la sensualità della house music, mescolando il tutto in un’arma sonora di liberazione di massa. Alassane Badboy è un cantante e chitarrista di Dakar (Senegal), che ha cominciato a far musica a scuola fondando la band “Twincy Family” e che trae ispirazione per le sue composizioni sia da suoni internazionali, sia da melodie tradizionali come Mbalax e musica Afro. Partendo da una prospettiva panafricana, nei suoi live Alassane Badboy crea, con melodie dolci e serene, un’atmosfera intima e introspettiva. Nell’estate del 2021 ha cominciato a lavorare con NoOx Worldwide, girando l’Italia per concerti, collaborazioni e festival.