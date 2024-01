Lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival” prosegue con Dario Vergassola e il suo “Manovale gentiluomo”

Prosegue nella sua seconda stagione invernale per lo “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, la rassegna ideata e diretta da Sergio Maifredi e prodotta da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Pieve Alta e la collaborazione della Pro Loco di Pieve Alta.

Dario Vergassola lunedì 15 gennaio 2024 alle ore 21 sarà al Teatro Massone di Pieve Alta con “Manovale gentiluomo”, un vero e proprio cavallo di battaglia. Un monologo di cabaret che rivela la visione comica e imprevedibile tipica di Vergassola, che manovale lo è stato davvero per 16 anni all’Arsenale della Spezia e gentiluomo è rimasto. Le battute si susseguono abbracciando tutti gli aspetti del quotidiano. Difficile prevedere cosa dirà Vergassola. Quel che è certo è che i racconti sulle dinamiche familiari, sulla sua ipocondria, sulle frustrazioni nei rapporti con l’altro sesso, le spudorate e indimenticabili gaffe della madre, i viaggi in Fiat 127 sulla Cisa per fare il provino allo Zelig, sono irresistibili. È il primo e mai abbandonato grande successo di una carriera consacrata nel 1992 dalla partecipazione al “Maurizio Costanzo Show” e votata all’improvvisazione, uno stile in cui l’artista spezzino è maestro.

BIGLIETTO: € 20 intero; € 15 ridotto

PREVENDITA: online www.mailticket.it – Info@teatropubblicoligure.it – Cell. 348 2624922

Teatro Pubblico Ligure info@teatropubblicoligure.it – Cell. 348 2624922

Pro Loco Pieve Ligure prolocopieveligure@gmail.com – Cell. 370 3790510