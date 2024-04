“Cucina Liguria e dintorni” al Porto Antico con prodotti tipici, laboratori e show cooking

Prezzo non disponibile

Per la settima edizione di “Cucina Liguria” Cna Genova rinnova il format vincente dello scorso anno insieme alla Mezza Maratona di Genova, per un percorso sensoriale avvincente tra sport, cucina e sapori liguri nel “Village” che sarà allestito al Porto Antico, in Calata Falcone Borsellino, da venerdì 12 a domenica 14 aprile.

La kermesse sulla filiera della cucina ligure organizzata da Cna Genova metterà in mostra alcune delle eccellenze enogastronomiche del territorio, creando un percorso unico tra cucina, sapori e tradizioni, intrecciato con l'aspetto del benessere sportivo delle gare podistiche. Anche per l'edizione 2024, che spicca dal punto di vista sportivo per la collocazione all'interno del palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport, verrà confermato il format di “Cucina Liguria e dintorni” nato lo scorso anno dalla collaborazione di Cna Genova e Mezza Maratona di Genova con il prezioso sostegno dei main sponsor Pulsee e Axpo Italia, con il supporto istituzionale della Camera di Commercio di Genova e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova.

“Anche quest'anno siamo al Porto Antico con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso una rappresentanza di produzioni tipiche legate alla filiera della cucina tradizionale ligure – spiega il presidente di Cna Genova, Paola Noli –. Questa edizione è stata estesa ai 'dintorni' per consentire ai visitatori, e soprattutto ai turisti di passaggio, di capire quanto ogni porzione del nostro territorio abbia peculiarità che arrivano da tradizioni radicate nel tempo, che vale la pena scoprire anche mediante percorsi esperienziali nelle zone più interne e meno conosciute”.

La rinnovata formula del “Village” che sintetizza i contenuti sportivi e le eccellenze gastronomiche del territorio, è stata confermata da Cna Genova e la Mezza Maratona di Genova dopo il successo della prima collaborazione dello scorso anno. Il taglio del nastro di “Cucina Liguria è dintorni” è previsto venerdì 12 aprile alle 10, mentre la conclusione sarà nella serata di domenica 14 aprile, al termine di una tre giorni ricca di eventi tra sport, cucina e sapori liguri.

La casa del “Village” di “Cucina Liguria e dintorni” sarà ancora una volta l'area del Porto Antico di Genova. In Calata Falcone Borsellino, a pochi metri dallo “start” e dall'arrivo della Mezza Maratona e della CorriGenova, e dal solo arrivo della Family Run. Oltre ai tradizionali stand sarà presente anche un palco per tutti gli eventi legati alla filiera della cucina ligure e per le premiazioni delle gare podistiche.

“Con grande orgoglio parliamo del binomio della Mezza Maratona di Genova e di Cucina Liguria - afferma Mauro Semonella, presidente Podistica Peralto, organizzatrice della Mezza Maratona di Genova –. Sarà un'occasione unica per tutte le atlete e gli atleti di gustare le eccellenze gastronomiche del nostro territorio e di portarsi a casa un pezzetto di Liguria. Una vera e propria maratona di sapori”.

Regione Liguria anche quest'anno conferma il proprio supporto all'iniziativa patrocinando “Cucina Liguria e dintorni”, un format capace di valorizzare le eccellenze della nostra regione, abbracciando più temi e ambiti, dalla cucina allo sport, con il filo conduttore delle tradizioni. Il format ha ricevuto il patrocinio anche del Comune di Genova e della Camera di Commercio.

Main sponsor della kermesse sarà di nuovo Axpo che integrerà il suo impegno per la Mezza di Genova con Pulsee Luce e Gas, suo marchio dedicato all'energia domestica. In prima fila tra gli sponsor di questa edizione di “Cucina Liguria e dintorni” altre due eccellenze genovesi, in due ambiti molto diversi tra loro: il gruppo internazionale minerario e metallurgico Metinvest Trametal e lo storico biscottificio Grondona.

Per ulteriori informazioni sulla manifestazione e tutto il programma dettagliato: https://www.cucinaliguria.com.