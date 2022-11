Torna “Critical Wine” al Buridda: degustazioni e incontri con tantissimi produttori da tutta Italia

Torna l'atteso appuntamento con “Critical Wine”, la due giorni dedicata al mondo dell'enologia organizzata da Critical Wine Genova e Lsoa Buridda. Degustazioni e incontri con i produttori da sabato 12 (orario 15-21) a domenica 13 novembre (orario 13-19), al Laboratorio Sociale Buridda in corso Monte Grappa 39. Tantissime le etichette provenienti da tutta Italia (per la lista completa consultare il sito www.criticalwinegenova.org), non mancheranno la birra e il cibo di qualità per trovare l'abbinamento perfetto per ogni bicchiere.

Grande attenzione sarà ovviamente riservata al tema della sostenibilità, con un occhio particolare al tema dei piccoli produttori e delle loro scelte per fronteggiare cambiamenti climatici e aumenti dei costi. L'evento sarà dunque un'opportunità per scambiare riflessioni, esperienze, pratiche e creare reti anche per migliorare la gestione delle risorse idriche sui territori, prendendo spunto da chi produce con attenzione verso l'ambiente facendo ricorso a saperi antichi per evitare gli sprechi e diminuire il consumo dell'acqua.

Nell'ambito della riduzione dei consumi, i visitatori sono invitati a portare calici e tracolle da casa, evitando così l'utilizzo della plastica.