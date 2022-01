"Una cosa bella": al teatro Garage lo spettacolo ispirato agli ultimi giorni del poeta John Keats

Sabato 22 gennaio 2022, alle ore 21, alla Sala Diana del Teatro Garage è in programma lo spettacolo “Una cosa bella”, portato in scena dalla compagnia Matrice Teatro. Il titolo replica domenica 23 gennaio alle ore 17.

Lo spettacolo, scritto da Benedetta Carrara e diretto da Davide De Togni e Claudia Perossini con produzione di Altri Posti in Piedi, è ambientato a Roma nel 1821, città in cui il poeta inglese John Keats, malato di tubercolosi, si è rifugiato nella speranza di sopravvivere all’inverno. Chiuso in casa, il suo unico contatto con il mondo esterno e? rappresentato dall’amico Joseph Severn, che cerca invano di rallegrarlo e di incoraggiarlo a scrivere. Tormentato dalla paura dell’oblio e dai rimorsi, Keats dialoga con l’allucinazione della sua amata Fanny Brawne.

In un intreccio di prosa e poesia, l’atto unico “Una cosa bella” tratta tre dei principali temi legati alla vita del poeta John Keats: la relazione con Fanny Brawne, a cui l’artista dedico? alcune delle sue poesie più famose e a cui scrisse diverse lettere, la malattia e la morte prematura e, infine, il travagliato rapporto con la critica. Nonostante ora sia considerato un autore chiave del secondo Romanticismo Inglese, John Keats e? stato a più riprese denigrato dai critici, che ritenevano le sue opere noiose e stilisticamente grezze. Lo spettacolo porta in scena i suoi demoni interiori come artista ed essere umano, sentimenti in cui lo spettatore si può riconoscere. L’amore incompiuto per Fanny, la profonda amicizia di Severn, la solitudine della malattia e il bisogno di lasciare un segno ai posteri.

È proprio a duecento anni dalla morte del poeta romantico John Keats che il collettivo teatrale Matrice Teatro vuole far rivivere al pubblico le sue poesie e la sua vita. Il testo, scritto dalla giovane drammaturga Benedetta Carrara è stato pubblicato dalla casa editrice di Pavia “Divergenze”, al momento in quarta ristampa. Lo spettacolo è stato costruito da Giorgia Fasce, Claudia Perossini, Matteo Dagnino, Davide De Togni e Alberto Camanni, che hanno condiviso il percorso triennale di formazione presso la Scuola di Teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”, dove hanno avuto la possibilità di confrontarsi e lavorare con diverse figure di spicco del teatro nazionale e internazionale. Il musicista Alberto Baraldi, studente di chitarra jazz al conservatorio di Mantova, accompagna con un suo arrangiamento live l’intero spettacolo.

Le prevendite dei biglietti (intero € 14,00 ridotto € 11,00) si possono acquistare all’ufficio del Teatro Garage (via Repetto 18r - cancello, tel. 010 511447) mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì dalle 17 alle 20, venerdì dalle 11 alle 14, oppure online su www.happyticket.it. La biglietteria alla Sala Diana apre un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per seguire gli spettacoli è obbligatorio essere muniti di green pass rafforzato.

Informazioni: www.teatrogarage.it, info@teatrogarage.it, 010 511447