Willie Peyote in concerto al Porto Antico

Dopo il rinvio della tournée 2020, sabato 10 luglio 2021 alle 20 a Genova arriva Willie Peyote, sul palco dell’Arena Del Mare, dal vivo, con il Mai Dire Mai Tourdegradabile.

A un anno di distanza dal preannunciato concerto, l’artista torinese si prepara al concerto a "Porto Antico EstateSpettacolo" fresco della partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Mai dire mai (la locura).

Willie Peyote, pseudonimo di Guglielmo Bruno, è nato nel 1985 a Torino: figlio di due musicisti, il suo nome d'arte unisce il personaggio Wile E. Coyote con il peyote, cactus dagli effetti allucinogeni proveniente dall'America del Nord; Willie è inoltre un riferimento al suo nome di battesimo, Guglielmo.

Ha conseguito la laurea in scienze politiche con una tesi sulla rivolta di Los Angeles del 1992 come conseguenza del pestaggio di Rodney King da parte della polizia. Si è avvicinato al mondo della musica grazie al padre, seguendolo anche in tourneé. Dopo aver sperimentato vari generi musicali, tra cui il rock e il punk, nel 2004 entra nel mondo dell'hip hop.

