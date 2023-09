La GOG al Quarto Pianeta Festival: Ruggero Laganà in concerto

La GOG torna all’ex Ospedale Psichiatrico di Quarto e unisce ancora una volta le forze assieme a Quarto Pianeta con la 12° edizione 2023 del Quarto Pianeta Festival, "I Care, We Care!", che ha preso il via sabato 9 settembre. In uno straordinario luogo di cultura e creatività, il Festival celebra il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani, all’insegna del suo celebre motto, I care, coniugato anche nella prima persona plurale we care.

Sabato 23 settembre alle ore 21 è in programma il concerto al clavicembalo di Ruggero Laganà.

Ruggero Laganà, oltre a dedicarsi all'insegnamento presso il Conservatorio "G. Verdi" di Milano, è compositore ed è interprete al clavicembalo, fortepiano e pianoforte. Ha vinto undici concorsi internazionali di composizione che lo hanno portato ad avere esecuzioni e commissioni nelle e dalle più importanti rassegne e festival di musica contemporanea: Biennale Venezia, Centre Pompidou de Paris, Festival Avignon, Orleans e Lille, Milano Musica, Rai e a Berlino, Bilbao, New York, Tokyo, Buenos Aires, Ginevra, Vienna, Montreal. Due sue opere teatral-musicali sono state rappresentate rispettivamente alla Piccola Scala nel 1982 e al Piccolo Teatro di Milano nel 1992. Vincitore di vari concorsi clavicembalistici internazionali, Ruggero Laganà ha tenuto più di mille concerti di musica antica e contemporanea, solistici, da camera e con orchestra, collaborando anche con musicisti e artisti di varia aerea artistica e di fama internazionale.