Le Note di Genova in concerto a Bolzaneto con Alberto Camerini

Sabato 2 settembre dalle 21 le Note di Genova saranno in concerto in piazza Rissotto a Bolzaneto e coinvolgeranno il pubblico con un omaggio ai gruppi, agli interpreti e ai cantautori che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana: Fabrizio De André, Gino Paoli, Luigi Tenco e tra le band i New Trolls, i Ricchi e Poveri, i Matia Bazar e molti altri ancora. La band è formata da Vladimiro Zullo, in arte Vladi dei Trilli, la cantante Naomi Frontini, il pianista Alberto Marafioti, la violinista Valeria Saturnino, il batterista e percussionista Marco Pendola, il bassista Nicola Stiaccini e il chitarrista Gianpaolo Casu.

Attesissimo ospite della serata, una delle più amate icone del pop elettronico degli anni 80, Alberto Camerini. Brani come “Rock’n’roll robot”, “Tanz bambolina”, “Serenella” sono solo alcuni dei suoi più grandi successi che potrete ascoltare proprio quella sera. Presenterà Paolo Colombo (LA7). Saranno presenti anche stand gastronomici.

La serata è organizzata dal Municipio V Valpolcevera e dal Centro Integrato di Via "Il Borgo". Ingresso libero.