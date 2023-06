Enjoy the blues: concerto + Jam Blues - Ray Blues Experience

Concerto blues di apertura con la Ray Blues Experience. A seguire jam session blues: incontri scatenati di musicisti e cantanti per la straordinaria energia di una serata blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono emozioni e vibrazioni. Una serata con la straordinaria atmosfera delle "amicizie musicali" da gustarsi all’insegna dell’amicizia e della “convivialità culturale”.

La Ray Blues Experience, blues band genovese, fondata da alcuni ex elementi della “storica” “Big Fat Mama” e del “Louisiana Blues Trio” (una blues band creata nel Louisiana Jazz Club di Genova), propone il blues e il Rhythm & Blues in tutti i suoi stili e in tutte le sue accezioni. Marco “Batman” Battelli ex presidente del Louisiana Jazz Club di Genova, è un contrabbassista di grande esperienza, che spazia dal blues al jazz. Ha all'attivo 15 dischi e collaborazioni con grandi artisti del calibro di Renzo Arbore, Stefano Bagnoli, Tom Baker, Gianni Basso, Mauro Caligaris, Lucio Capobianco, Mattia Cigalini, Egidio Colombo, Roberto Colombo, Bobby Durham, Toots Thielemans, Bob Havens, Dick Mazzanti, Dado Moroni, Lino Patruno, Bucky Pizzarelli, Andrea Pozza, Cynthia Sayer, Helmut Shlitt, Sibyl Theonia Smoot e tanti altri.

Antonio "Candy" Rossi, chitarra, voce e armonica, già membro dei “Big Fat Mama”, una delle blues band “storiche” italiane, ha militato, nella prima metà degli anni 80, con la Juke Joint Blues Band di Genova. Dopo aver contribuito, come “special guest”, ai cd dei Big Fat Mama "25 years old" e "I’ve been around", ha militato nella storica band dal 2008 fino al suo scioglimento, partecipando a vari eventi, festival, rassegne e concerti. Antonio “Cujo” Piccardo, batterista talentuoso e di grande esperienza in vari generi (dal blues, al rock, allo swing), ha all’attivo un’esperienza di alcuni anni con i “Big Fat Mama” ed è stato il batterista della band di Rock Blues genovese "The Howlers". Nel 2007 ha partecipato alle incisioni del cd dei Big Fat Mama “I’ve Been Around".

Marco “Ray” Mazzoli, pianista, cantante e compositore blues, ha avuto collaborazioni con James Harman, Marco Limido, Franco Limido, Mattia Cigalini, Sabrina Colombo e tanti altri. Ha all'attivo 8 dischi di cui 2 realizzati con i Big Fat Mama, con i quali ha collaborato in qualità di special guest al piano e organo Hammond.