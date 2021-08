"inChiostroJazz": A Kind of Miles Exp4

Primo concerto della rassegna dal vivo "inChiostroJazz" presso il Chiostro della Basilica di Santa Maria delle Vigne nel Centro Storico di Genova.

Exp 4 con Alberto Mandarini (Tromba, Flicorno, Live Electronics), Marco Tindiglia (Chitarra, Live Electronics), Dino Cerruti (Contrabbasso, Basso Elettrico, Live Electronics) e Rudy Cervetto (Batteria, Percussioni).

Partendo dalle sonorità di In A Silent Way, Bitches Brew e On The Corner e su fino ad Aura, Tutu o Amandla, questo collaudatissimo quartetto si propone di indagare la musica di Miles Davis con l’intento di cogliere tutte le sfumature di quel momento di grande fermento musicale, a tratti anche un po’ scanzonato, e riproporle, inevitabilmente filtrate dalle esperienze personali, in un’epoca e in un paese dove, pare, non ci sia più molto spazio per la creatività, per un pensiero autonomo fuori dal coro e, purtroppo, anche per sognare…

La strumentazione, decisamente “elettrica”, sarà il punto di forza e di partenza per i voli improvvisativi di questi 4 musicisti, che si incontrano su un terreno estremamente libero e suggestivo, al fine di dare libero sfogo alla loro creatività.

La performance sarà quindi ricca di pathos, di interplay e con un occhio di riguardo anche all’aspetto più onirico e psichedelico, legato fin dall’inizio, e in modo indissolubile, a questo intrigante genere musicale.

Il costo del singolo biglietto è di 15 euro con la possibilità di abbonarsi alle quattro serate per un costo complessivo di 50 euro.

Il pagamento del singolo concerto si farà direttamente in loco, la sera dell'evento. Chi è interessato all'abbonamento potrà acquistarlo la sera del primo evento.

La prenotazione è obbligatoria e va fatta compilando il form sottostante.

In conformità al decreto.legge 105 del 23/07/2021 si potrà accedere ai concerti solo presentando il Green Pass o il risultato negativo di un tampone con validità 48 ore.

All'interno del Chiostro saranno rispettate le norme anticontagio.

Apertura del Chiostro al pubblico: ore 20.30. Si consiglia ai partecipanti di arrivare alle 20.30 per non creare assembramenti e per facilitare i volontari nelle attività di prevenzione e controllo.

