Concerto conclusivo per “Dicembremusica” con le giovani stelle Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia

Si conclude a Chiavari “Dicembremusica”, la stagione concertistica invernale organizzata dalla Filarmonica di Chiavari. Il concerto di chiusura previsto per sabato 21 gennaio (ore 17) all'Auditorium San Francesco vedrà la straordinaria partecipazione del Vincitore del Premio “Paganini 2021” (Concorso internazionale per violino) Giuseppe Gibboni, che proporrà un programma che spazia da Paganini (con i capricci per violino solo n° 1,5,24) a Piazzolla (Histoire du Tango), sicuramente molto suggestiva, inoltre, l’esecuzione di “Schindler List” di J. Williams (chiaro riferimento alla giornata della memoria 27 gennaio). Il violinista Gibboni si esibirà in duo con un'altra giovane stella della musica internazionale, vale a dire Carlotta Dalia, chitarra.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti a sedere.