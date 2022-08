I Buio Pesto in tour a Rapallo

Giovedì 4 agosto Rapallo si scatena con il concerto dei Buio Pesto. Lo show si terrà a Villa Tigullio alle ore 21. In scaletta i grandi successi del gruppo dialettale genovese in occasione del 25esimo anniversario.

L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti ed è organizzato dal Comune di Rapallo.

In qualità di ospite, sul palco con i Buio Pesto, si esibirà anche Vladi dei Trilli.

I Buio Pesto dal 1995 ad oggi hanno venduto 190.000 copie (Doppio Disco di Platino alla carriera), hanno eseguito quasi 1.000 concerti, per un pubblico di oltre 1.400.000 spettatori raccogliendo 300.000 euro per beneficenza. Tutti i loro 12 album pubblicati sono stati al primo posto della classifica di vendita in Liguria e sono quarti assoluti nella storia della musica genovese. Sono stati visti, ad oggi, da circa 2.600.000 spettatori.

I Buio Pesto, che attualmente sono 8 (Massimo Morini, Gianni Casella, Federica Saba, Giorgia Vassallo, Massimo Bosso , Nino Cancilla, Simone Carabba e Rossella Pipitone), sono stati gli unici artisti liguri ad esibirsi, per ben due volte, nello Stadio di Marassi di Genova. 10 i premi vinti, tra cui la Medaglia del Presidente della Repubblica, per meriti sociali. I Buio Pesto hanno duettato, nei loro CD, con: Marco Masini, Enrico Ruggeri, Simone Cristicchi, Mietta, Povia, Rocco Tanica di Elio e Le Storie Tese. Hanno duettato in concerto con: Marco Masini, Elio e le Storie Tese, Simone Cristicchi, Arisa, Povia, Francesco Baccini, Giusy Ferreri più alcuni altri. Il loro leader, Massimo Morini, ha all’attivo quasi 240 dischi realizzati, ha vinto 8 dischi d’oro, ha venduto 2.500.000 copie in tutto il Mondo ed è stato 23 volte in classifica in Italia. E’ un veterano del Festival di Sanremo: è stato 19 volte Direttore d’Orchestra e 32 volte Direttore Tecnico di 223 canzoni, unico ad aver partecipato a tutte le ultime 32 edizioni, ottenendo ben 8 vittorie, di cui una in qualità di Direttore d’Orchestra. Milita dal 2014 nella Nazionale Italiana Cantanti.