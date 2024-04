Concerto di beneficenza per l'associazione “Il cuore di Federico”

Sabato 20 aprile alle 15:30, nella Sala di Rappresentanza del Comune di Genova, il Gruppo Spontaneo Trallallero e i Giovani Canterini di Sant'Olcese canteranno per “Il cuore di Federico”, l'associazione benefica in ricordo di Federico Fontana, tragicamente scomparso in seguito a un incidente stradale nel 2019. L'associazione, presieduta dalla mamma di Federico, Anna Gremmo, si occupa di iniziative di solidarietà rivolgendo la propria attenzione in particolar modo a donne, madri e bambini.

La partecipazione al concerto è a donazione volontaria, il ricavato sarà devoluto all'U.D.I. Per informazioni: 342 7576776.