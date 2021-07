Show di Enzo Paci all'Antica Trattoria Barisone

Sarcastico, autoironico e mai sopra le righe. Una comicità, quella di Enzo Paci, protagonista venerdì 6 agosto della terza cena con spettacolo dell’estate 2021, in programma dalle 21.30 all’Antica Trattoria Barisone di Sestri Ponente (via Siracusa 2).

Enzo Paci mette in scena alcuni dei suoi spezzoni più famosi, portando in scena le difficoltà e le nevrosi del suo vivere quotidiano sul palco dell’Antica Trattoria Barisone. «Da bambino ero molto emotivo e timido - svela - ma fortunatamente verso i dieci anni sono diventato anche grassottello. Così è nato il mio simpatico giullare dal mugugno facileEnzoPaci, tutto attaccato». Uno show che avviene ancora una volta attraverso le sue celebri maschere, spesso definite “lo specchio di un genovesità mugugnona”, tra le quali non possono sicuramente mancare lo psicolabile e ipercinetico Mattia Passadore, la Marisa e Renato, logorroica guardia giurata.

La comicità e la simpatia di Enzo Paci calcheranno le scene dell’Antica Trattoria Barisone di Sestri Ponente (via Siracusa 2) venerdì 6 agosto. Lo spettacolo comincia alle 21.30 ed è compreso nel prezzo della cena, al via alle 19.30. Altamente consigliata la prenotazione al 3335851418 o al 3516643258, sia via messaggio sia tramite telefonata.

