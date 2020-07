Claudio Lauretta porta il suo show "Imitamorfosi" al Porto Antico

Da tre anni lontano dai palcoscenici genovesi e con una grande voglia di esibirsi davanti ad un pubblico “amico”, mercoledì 29 luglio alle ore 22 in piazza delle Feste al Porto Antico per Palco sul Mare Festival in scena l'esilarante comicità con Claudio Lauretta. Un graditissimo ritorno per l’imitatore, attore, comico e volto di Striscia la Notizia, Chiambretti Night, Zelig, nonchè artista di punta del cast di Ciao Belli in onda su Radio Deejay, con uno spettacolo in cui non mancheranno colpi di scena e momenti in cui l’originalità, la verve comica prenderanno il sopravvento restituendo, con battute e tempi da cabaret, sfaccettature e caratterizzazioni formidabili dal mondo della politica allo spettacolo e poi ancora della cultura.

Camaleontico e trasformista, da oltre vent’anni gira l’Italia con i suoi One Man Show. In Imitamorfosi si calerà con estrema facilità nei panni di politici, attori e cantanti, da Vittorio Sgarbi a a Gianfranco Vissani, da Renato Pozzetto a Matteo Renzi passando per Donald Trump fino al sempreverde Silvio Berlusconi, tanto da farli rivivere con personalissime caratterizzazioni, inventando e mettendo in atto la sua satira, ricca di battute ispirate alla loro filosofia di pensiero. Nel tempo dei tormentoni televisivi, dei personaggi dalla battuta ossessiva e dei travestimenti integrali, Lauretta attinge alla consuetudine più classica e più solida del cabaret d’imitazione, senza troppi trasformismi mettendo in gioco: tanta voce, un’ottima presenza scenica e una mimica formidabile.

Uno spettacolo unico, dinamico, dai ritmi serrati, in cui l’imitazione si fonde con la metamorfosi per raccontare con ironia i cambiamenti delle mode, l'attenzione ai social, la ricerca maniacale di followers e quello sguardo attento al mondo della politica passata e recente e i suoi contorni poco politically correct! Al suo fianco il maestro Sandro Picollo, talentuoso chitarrista che da anni lo accompagna “svogliatamente” in tutti i palcoscenici d’Italia, ma che con le sue esternazioni fulminee e sagaci, riesce a far breccia nel cuore del pubblico. Lauretta, artista dalla grande presenza scenica, è capace di alternare in sequenza monologhi, imitazioni, canzoni, tenendo sempre alta l’attenzione degli spettatori rapiti dalla sua straordinaria versatilità e verve comica. Uno spettacolo per tutta la famiglia che regala spensieratezza senza mai essere banale.