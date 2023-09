Il duo Mognol-Origone ai Giardini di Sturla per la rassegna “Circuito in musica”

“Circuito in musica” torna per una sera nei Giardini di Sturla, in via del Tritone a Genova. Giovedì 14 settembre alle 19:30 a esibirsi sarà il Mognol Origone Acoustic Duo, formato dal chitarrista Gianluca Origone e dalla cantante Romina Mognol, che è anche la curatrice della rassegna. “Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così”, citando nel titolo il verso del brano di Paolo Conte dedicato a Genova, propongono il grande repertorio della musica italiana d’autore, tra cui Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Fabrizio De André, Pino Daniele, Lucio Dalla, Zucchero, Gino Paoli, Sergio Endrigo, oltre a un classico senza tempo come “Parlami d’amore Mariù”.

Per tutta l’estate, un numeroso pubblico di affezionati spettatori ha seguito l’ascolto dal vivo di gruppi di solida esperienza che si sono esibiti nella situazione informale dei Giardini sul depuratore di Sturla. L’area davanti al Bistrot sul Mare si trasforma in un club all’aria aperta, dove stare in compagnia sorseggiando un aperitivo. La serata può proseguire nella zona dell’anfiteatro, dove fino a domenica 17 settembre rimane allestita l’arena estiva “Circuito sul mare” con i migliori film della stagione.

“Circuito in musica” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it), tutti i giorni dalle ore 12.