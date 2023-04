Il lato oscuro dell'essere umano: al Cinema Sivori la rassegna “Nero Polanski”

Con la rassegna “Nero Polanski”, in programma al cinema Sivori di Genova dal 9 al 30 maggio 2023, continua la collaborazione tra Alesbet/Circuito e il Diraas-Dipartimento di Italianisti, Romanistica, Antichista, Arti e Spettacolo dell’Università di Genova, che è stata avviata nel novembre del 2022 con una rassegna dedicata ad Agnès Varda. In questo caso l’iniziativa promossa da Luca Malavasi, docente di Storia e analisi del film dell’Università di Genova, è inoltre sviluppata con un contributo degli studenti all’interno del Laboratorio di Critica cinematografica tenuto da Pier Maria Bocchi, critico di FilmTv e Cineforum. Sono stati gli studenti a occuparsi, per esempio, della grafica, della comunicazione e dell’introduzione dei film in sala, seguendo lezioni specifiche anche su aspetti tecnici come la distribuzione, entrando a diretto contatto con la pratica della produzione culturale.

Nell’anno in cui Roman Polanski festeggia i 90 anni, uscendo al cinema con ben due film, “Hometown”, in cui è attore, e “The Palace”, il suo 23° lungometraggio, la rassegna Nero Polanski intende riportare sul grande schermo quattro capolavori thriller diretti dal regista, proposti in versione originale sottotitolata. I primi tre sono realizzati tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta: “Rosemary’s Baby” del 1968 (9 maggio), “Chinatown” del 1974 (16 maggio) e “L’inquilino del terzo piano” del 1975 (23 maggio). Il quarto, “L’uomo nell’ombra”, del 2010, a testimonianza della continuità con cui il regista è tornato a esplorare il genere, conclude la rassegna il 30 maggio. Per Polanski, del resto, il thriller non è mai semplicemente un “gioco” di tensioni e colpi di scena; piuttosto, come rivelano i quattro film selezionati. Il thriller, venato di sfumature noir, costituisce per lui un filtro narrativo per indagare il lato oscuro dell’essere umano.