Staglieno delle meraviglie: la visita guidata

Staglieno delle Meraviglie è una visita guidata al Cimitero Monumentale di Genova. Un percorso per chi vuole entrare in contatto con questo spazio fuori dal tempo e pieno di sorprese. Si narra della morte con parole e immagini molto diverse: il ricordo, la nostalgia, la certezza dell'aldilà, il mistero. Verranno visitate le sepolture più famose dove immagini protettive si alternano ad altre più enigmatiche in un vortice di simboli, calligrafie, abiti svolazzanti.

Dai grandi imprenditori alla paesana più famosa del mondo con tutta la sua grinta e nobiltà popolare. Da Ian Curtis giovane idolo post-punk alla Principessa Sissi affascinati entrambi da questo luogo. Da Teresa Oneto una giovane straordinaria e alternativa alla segreta magia di una giovane dormiente, e poi il Pantheon. In più una visione incantata: il cimitero ebraico.

Ma sarà proprio l'Angelo Ribelle a trasformare il nostro sentire e a lasciarci senza parole. Visita disponibile anche in altri giorni su richiesta.

Prenotazione obbligatoria con sms o WhatsApp al 328 4222168 (Dalet Tracce di Memoria).

Durata: tre ore.

Visita a numero chiuso.