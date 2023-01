Nuovo appuntamento con “Chimica & Cucina” a Recco: tema le eccellenze toscane

“Dolce paese, onde portai conforme, l'abito fiero e lo sdegnoso canto, e il petto ov'odio e amor mai non s'addorme, pur ti riveggo, e il cor mi balza in tanto”. Così Carducci decantava l’aspra bellezza del territorio e della gente toscana. E proprio per rendere omaggio a questa regione cardine dell’italianità nel mondo, la prossima serata di “Chimica & Cucina” avrà come tema le sublimi eccellenze toscane.

L’evento è presentato dal Prof. Riccardo Carlini, docente di chimica presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, divulgatore scientifico e ricercatore, che guiderà i presenti alla scoperta delle curiosità e delle peculiarità scientifiche degli alimenti e dei vini italiani. Il prossimo incontro si terrà giovedì 19 gennaio alle ore 19 presso il ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco: si scopriranno tutti i segreti delle delizie toscane come i salumi, la fiorentina, il panforte e tanto altro, attraverso l’interessante conferenza del prof. Carlini e della cena a tema che tradurrà la conoscenza in gusto.

Il menù proposto sarà:

Panpepato, pecorino e crostone di fegatini

Focaccia col formaggio e noci

Pici all’aglione della Val di Chiana

Baccalà alla livornese

Zuppa inglese alla De Medici

accompagnato da ottimo Rosso di Montepulciano Poliziano

L’evento vede il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e di Pro Loco Recco. Partner della serata sarà la Farmacia Savio di Recco che offrirà un gradito omaggio a tutti i partecipanti.