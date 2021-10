Chiavari, al via il DidaFestival con gli incontri del Festival della Parola per le scuole

Sabato 9 ottobre 2021, alle ore 17, alla Società Economica di Chiavari, partono gli incontri del Didafestival, la sezione dedicata alle scuole nell'ambito del Festival della Parola 2021. Il primo appuntamento sarà dedicato all’indimenticata poetessa e scrittrice Elena Bono, con la presentazione della raccolta antologica delle poesie “Chiudere gli occhi e guardare. Cento poesie per cento anni” (edizioni Ares). A presentarla saranno i curatori Stefania Segatori, Francesco Marchitti e Silvia Guidi.

«Nonostante il periodo di emergenza sanitaria di questi anni, non abbiamo mai smesso di lavorare alla realizzazione del DidaFestival - spiega l’assessore ai servizi sociali e all’istruzione, Fiammetta Maggio - Un programma accuratamente studiato dagli organizzatori, che ringrazio, ricco di eventi per adulti e ragazzi, dove si potrà assistere a interventi di altissimo livello. Diversi gli appuntamenti dedicati alla poesia, un’arte capace di coinvolgere e affascinare nell'immediato ognuno di noi, alla storia dell’arte e al cinema. Un’occasione da non perdere per i ragazzi».

A seguire, tra i mesi di ottobre e novembre, saranno in programma altri quattordici incontri tra appuntamenti in presenza e online che avranno come protagonisti importanti ospiti nazionali come gli scrittori Alessandro Fo, Cinzia Leone, Daniele Aristarco e Daniele Mencarelli insieme al cardinale Gianfranco Ravasi. «Alcuni degli incontri saranno realizzati direttamente dagli studenti dei istituti scolastici – spiega Enrica Corsi dell’associazione organizzatrice Le Muse Novae – I ragazzi hanno infatti aderito con entusiasmo all'iniziativa "Maratona dantesca", un susseguirsi di eventi dedicati al sommo poeta Dante Alighieri, in occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla sua scomparsa. Tali incontri si svolgeranno tra il 15 e il 30 novembre 2021 grazie alla collaborazione con il Mic Liguria, la Società Economica di Chiavari e gli istituti scolastici Ilaria Alpi, G.B. Della Torre, Liceo Artistico E. Luzzati, Liceo Marconi-Delpino, Istituto G. Caboto, Accademia del Turismo».

Il programma di ottobre 2021

Sabato 9 ottobre, ore 17.30, Sala Ghio Schiffini - Società Economica di Chiavari

Presentazione della raccolta antologica delle poesie di Elena Bono "Chiudere gli occhi e guardare. Cento poesie per cento anni" (edizioni Ares). Interverranno i curatori Stefania Segatori, Francesco Marchitti, Silvia Guidi. Modererà il prof. Enrico Rovegno. Reading dei testi a cura di Daniela Franchi.

Sabato 16 ottobre, ore 17, Sala Ghio Schiffini - Società Economica di Chiavari

Presentazione della raccolta poetica "Filo spinato" (Einaudi 2021) di Alessandro Fo, poeta e professore presso l'Università di Siena, il quale interverrà, presentato dal prof. Sergio Audano. In tale occasione, sarà consegnato al prof. Fo il "Praemium classicum clavarense", assegnato dalla delegazione di Chiavari Lucilla Donà Barbieri dell’associazione italiana di cultura classica.

Venerdì 22 ottobre, ore 17, Auditorium della Filarmonica di Chiavari

Presentazione del cortometraggio "Il virus", a cura della scuola secondaria di primo grado Ilaria Alpi, dal progetto Cinefilosofo. Interverrà il docente Danilo Cubeddu, responsabile del progetto.

Venerdì 29 ottobre, ore 10, Aula Magna - Liceo Artistico E. Luzzati

Cultura e beni culturali, arte e tradizione, conservazione e mutamento, paesaggio e ambiente. Queste le parole chiave a cura del segretariato regionale Ministero della Cultura per la Liguria. Interverranno Paola Traversone, funzionario storico dell'arte (segretariato regionale Ministero della Cultura per la Liguria) e Mauro Moriconi, funzionario architetto (segretariato regionale Ministero della Cultura per la Liguria).

Il programma completo degli eventi e le modalità di accesso sono disponibili sul sito www.festivaldellaparola.eu.