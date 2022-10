Prezzo non disponibile

Domenica 23 ottobre, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, dalle ore 11 alle 18 castagnata con vin brulé al Santuario di Gesù Bambino di Praga ad Arenzano. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle Missioni dei Frati Carmelitani in Centrafrica.