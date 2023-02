Carnevale ai Giardini Luzzati con gli Extraliscio

Indirizzo non disponibile

Domenica 19 febbraio dalle ore 18 gli Extraliscio illumineranno il Carnevale ai Giardini Luzzati. Grande festa a ingresso libero con la band capace di lanciare il liscio nel futuro, e di portare il punk nelle balere: la musica che ha fatto ballare intere generazioni incontra le chitarre, l’elettronica, il rock in un’esplosione pop di suoni, ironia, gioia e leggerezza.

Quattro straordinari musicisti:

Mirco Mariani (pianoforte, chitarra Noise, voce)

Filippo Cassanelli (basso, contrabbasso)

Gaetano Alfonsi (batteria)

Enrico Milli (mellotron, synth, tromba, flicorno, fisarmonica)

I grandi successi della band più folle del panorama musicale italiano, in versione Club. A partire dalle ore 18 grande festa per grandi e piccini con le hit “Bianca luce nera”, ad “Amarsi come una regina”, a ”Capelli blu, “La nave sul monte”, i brani del nuovo album “Romantic Robot” e immancabili sorprese.