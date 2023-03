C+C=Maxigross e I Gini Paoli in concerto al Cane

Proseguono al Cane di corso Perrone 22r a Genova le #sessionidomenicane con il secondo appuntamento di marzo. Sul palco arrivano due band di musicisti che sperimentano e mescolano sonorità rock, indie folk e psichedelia. Da Verona i C+C=Maxigross in tour di presentazione con il nuovissimo “Cosmic res”. In apertura I Gini Paoli freschissimi del nuovo lavoro in studio.

C+C=Maxigross

Collettivo psichedelico che dopo due anni di silenzio riemerge con un rinnovato percorso discografico. Un’opera “psichedelicissima”, come direbbero loro, che cristallizza tutta l’essenza del collettivo, oggi rinvigorita da nuovi percorsi sonori e da una vena pop non convenzionale, ma fuori dagli schemi. Nove brani che scivolano lungo un fil rouge chiaro e coerente col sound dei C+C=Maxigross, ma che a ogni traccia si arricchisce di sfumature. Si passa da sonorità jungle, con ritmi martellanti su cui esplodono chitarre distorte a ritmi accattivanti e martellanti dove i synth tessono ragnatele oniriche e graffianti.

I Gini Paoli

I Gini Paoli sono una party band che opera accidentalmente per conto delle Pro Loco tra Genova e il lago di Como. Suonano un mix di tropical punk, afrolatin e pop che, sotto le mentite spoglie di una festa infinita, nasconde messaggi socio-politici criptati in un mix caotico di italiano e spagnolo. Nel 2020 hanno pubblicato come trio il primo album Amargados, per poi diventare un quintetto includendo in pianta stabile le percussioni, già presenti nell’EP, e le sonorità esotico-psichedeliche di sitar e synth.

Apertura del Circolo 18, inizio concerti ore 18:30.

Ingresso riservato ai soci ARCI con tessera 2022/2023