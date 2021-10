Camminata tra gli Olivi a Chiavari

Domenica 24 ottobre si terrà “Una Camminata tra gli olivi” per valorizzare l’olivicoltura locale e sensibilizzare sul tema dell’abbandono e del recupero degli uliveti in cattivo stato. Questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale città dell’olio che si svolgerà per la prima volta a Chiavari.

Per la visita al primo uliveto, la partenza è prevista domenica 24 ottobre alle ore 9.00 in via della Cittadella, accanto all’Ufficio Informazioni Turistiche, mentre per il secondo, il punto di ritrovo sarà in Località Case Sparse a Caperana presso il civico 26 alle ore 14.30.

La prenotazione obbligatoria deve essere effettuata entro e non oltre il 22 ottobre alle ore 13 all’indirizzo mail assessoratoturismo@comune.chiavari.ge.it o al numero 0185365459.

