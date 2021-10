Sabato 23 ottobre a partire dalle ore 15 si terrà "La Festa Autunnale - La Castagnata" in piazza Pilo.

A organizzare la manifestazione, Arci, Uisp, Asd S. Tinacci.

Ci si ritrova in piazza Pilo per degustare e scaldarsi con le caldarroste come da tradizione autunnale.

