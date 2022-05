Cactus Market: l'edizione "summer is coming" ai Giardini Luzzati

Il Cactus Market, famoso mercatino del fatto a mano dei Giardini Luzzati, torna sabato 14 maggio per un'edizione soprannominata "summer is coming".

Appuntamento dunque il 14 maggio dalle 11 alle 20. Ingresso libero.

Chi si presenta con un capo magenta, rosa o viola riceverà un omaggio recandosi al banco dell'organizzazione.

Non mancherà l'area della gastronomia con il food truck di Yummy Cake, con dolce, salato e gelati.

Alle 11,30 laboratorio "pop up" per bimbi della durata di un'ora, a cura di Lea Leone, per costruire insieme Renata Coniglia Squadrata. Costo: 10 euro. Età consigliata: 5-10 anni. Info e prenotazioni: info@leleone.it.

Alle 14 laboratorio di macramè a cura di Michel di artesenzafronteiras, che insegnerà a creare gioielli usando mani e filo. Durata 2 ore, costo 15 euro, adatto a persone dai 15 anni in su. Info e prenotazioni a cactusgenova@gmail.com (prenotazione obbligatoria)

Alle 16:30 estrazione premi lotteria.

Organizzazione: collettivo Cactus/CeSto.

Partner: Giardini Luzzati, Ce.Sto., Good Morning Genova, Sestiere del Molo.