I Birkin Tree in concerto a La Claque con l'artista irlandese Becky Ni Eallaithe

Ritorna l’atteso appuntamento musicale genovese di inizio anno dei Birkin Tree presso la sala Agorà della Claque - Teatro della Tosse, venerdì 2 febbraio alle ore 22. Quest’anno la serata vedrà l’esibizione del gruppo insieme a Becky Ni Eallaithe. La band ha presentato il suo ultimo disco BIRKINTREE4.0 nel novembre 2022 in Irlanda nel prestigioso ’Ennis Trad Festival” riscuotendo ampi consensi di critica e pubblico. Il gruppo è reduce da un’apprezzata serie di concerti tenuti in Canada all’inizio del dicembre 2023.

Birkin Tree: amore per la musica irlandese e maestria esecutiva per raccontare la ricchezza e la profondità di un repertorio musicale senza tempo. Becky Ni Eallaithe: giovane ballerina, cantante e suonatrice di concertina, uno dei più brillanti e poliedrici talenti emersi nella scena irlandese degli ultimi anni.

Insieme in un itinerario di suoni e danza - tra pathos e virtuosismo - alla scoperta degli sterminati paesaggi sonori della tradizione irlandese.

Durante i loro 41 anni di carriera i Birkin Tree hanno suonato più di 2000 concerti in Italia, in Europa e Canada e sono una delle pochissime band continentali a suonare regolarmente in Irlanda. Hanno realizzato 6 cd di ampio consenso sia dalla critica sia dal pubblico. Si sono esibiti in trasmissioni

radiofoniche e televisive per RAI 1, RAI 3 , Radio 1, Radio 2, Radio 3, RTS Svizzera, e in Irlanda per RTE e RTE Classic. Nel 2021 si sono esibiti nella prestigiosa rassegna “ I concerti del Quirinale”, concerto trasmesso in diretta da Radio3. Nel 2022 si sono esibiti, assieme al violinista irlandese Martin

Hayes, all’interno della programmazione di Ravenna Festival.

Becky ni Eallaithe – concertina, sean nós dance, voce

Tom Stearn – voce, bouzouki, chitarra

Laura Torterolo – voce, chitarra

Fabio Rinaudo – uilleann pipes

Michel Balatti – flauto traverso irlandese, whistles

Luca Rapazzini – violino

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.00. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.00.