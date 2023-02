Escursioni al Beigua Geopark: inizia la stagione del birdwatching

La primavera non è poi così lontana, è arrivato il momento di tendere l'orecchio e scrutare il cielo perché in qualunque momento potrebbero arrivare i primi stormi di gru, con il loro allegro chiacchiericcio ad accompagnare il lungo viaggio migratorio. La stagione del birdwatching al Beigua Geopark inizia proprio con loro, che saranno le protagoniste dell'escursione in programma domenica 19 febbraio ad Arenzano. Insieme all'ornitologa del Parco scopriremo quali sono le rotte preferite da questi grandi animali e tante curiosità sul loro comportamento. L'escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l'intera giornata con pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12, costo € 10,00 a persona.

Sabato 18 invece torna l'appuntamento con la visita guidata pomeridiana alla Badia di Tiglieto, il primo complesso cistercense edificato in Italia dai monaci francesi. Prenotazione obbligatoria on-line entro venerdì alle ore 12, costo € 6,00 a persona.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne)