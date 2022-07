Atzewi Dance Company al Festival in una notte d'estate con “Walled Nature”

Prosegue il Festival in una notte d'estate organizzato da Lunaria Teatro. Sarà la danza ad aprire lunedì 25 luglio la quarta settimana: protagonista, in piazza San Matteo alle 21:15 la modenese Atzewi Dance Company con “Walled Nature”. La nuova creazione di Alex Atzewi, tra i più conosciuti e apprezzati coreografi del panorama italiano, lancia un messaggio chiaro: crescita e progresso non sono, di per sé, nemici della natura; è l’ingiustizia a minacciarla e distruggerla.

Attraverso i corpi che avanzano repentinamente in un'unica massa verso il pubblico, Atzewi vuole simboleggiare quella forza primordiale che è in ognuno di noi e che non cesserà mai. Da qui parte il brano coreografico che seguirà, con un alternarsi di gruppi, passi a due ed assoli. Il movimento, inteso come rappresentazione di questa forza propositiva e sempreverde, sarà protagonista. Approssimandosi alla conclusione, il gruppo andrà lentamente a sciogliersi lasciando la scena ad una sola figura, un singolo sprazzo di verde, la speranza di uno raggio di luce.

Biglietto intero: 14 euro; ridotto 12 euro; bambini 7 euro (under 13).

Prenotazioni on line su www.happyticket.it, oppure contattando Lunaria Teatro ai recapiti tel. 0102477045 – 3737894978, www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it.