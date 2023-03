Open day del corso di breakdance a cura dell'Associazione “Street is Culture”

L’Associazione “Street Is Culture”, associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale che propone percorsi educativi per la pratica sportiva e artistica Urban Style, rivolti principalmente a bambini e adolescenti, organiza l'Open Day del corso di Breakdance che si terrà sabato 25 marzo alle ore 16 presso i Giardini di Quinto, Genova.

L’evento sarà a libero accesso e gratuito e darà la possibilità ai partecipanti di seguire a tutti gli effetti una lezione di breakdance. Nell’occasione l’istruttore sarà disponibile a fornire informazioni sul corso e a dare dimostrazione di questa disciplina sportiva.

Street Is Culture è un’associazione di promozione sociale attiva in tutta Italia che, anche in collaborazione con scuole di ogni ordine e grado, comuni e enti del terzo settore e con il Centro Sportivo Italiano (CSI) promuove la pratica sportiva e artistica, attraverso una didattica interdisciplinare di tipo esperienziale e sperimentale veicolando al contempo i valori della socializzazione e della comunità urbana.

Per info sul corso:

Mail corsi@streetisculture.com

Tel. 351 3343159