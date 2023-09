Karate, Judo e molto altro: dimostrazioni e laboratori gratuiti per i vent'anni dell'Associazione Jakukai

Domenica 17 settembre, nella Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Jakukai celebra i suoi primi vent’anni. Per tutto il giorno sarà possibile partecipare gratuitamente a laboratori di Karate e di molte discipline orientali che fanno parte delle proposte della storica Associazione sportiva, con sede in Via Fieschi 20 A.

Jakukai ha deciso di festeggiare nel modo che meglio descrive la propria filosofia: avvicinare le persone alle tante discipline che ospita durante l’anno nei suoi spazi, antichi saperi accomunati da valori come il rispetto, la tradizione, l’inclusione, la socialità e l’attenzione al territorio. La mattinata sarà dedicata alle esibizioni e l’allenamento degli allievi di Karate della scuola e delle Associazioni che collaborano con Jakukai. Nel pomeriggio, ci saranno lo spettacolo di Taiko, i tamburi giapponesi - gratuito previa prenotazione sul sito Eventbrite.it -, l’esibizione di Shodo (calligrafia giapponese) e degli istruttori Jakukai.

Dalle 17 in poi sarà possibile partecipare a uno dei tanti laboratori gratuiti e aperti al pubblico con prenotazione da effettuare sul posto: Karate, Judo, calligrafia giapponese (Shodo), tamburi giapponesi (Taiko), inglese e ceramica, capoeira, scacchi. A completare l’offerta, ci saranno le preziose informazioni e attività organizzate dal Museo di Arte Orientale di Genova, dallo storico Club Amatori Bonsai e Suiseki di Genova e dal Genova Japanese Club.

Programma

Mattina: l’esibizione degli allievi

Dalle 9.30 alle 12 il pubblico degli interessati potrà liberamente entrare sotto il tendone di Piazza delle Feste del Porto Antico di Genova e vedere una speciale lezione di allenamento degli allievi sui tatami, i tradizionali tappeti giapponesi usati come pavimentazione nei dojo (palestre) di Karate. Si potrà assistere al riscaldamento e alle tecniche di combattimento, una vera e propria performance di sport e disciplina anche alla portata dei più piccoli.

Pausa pranzo

Dalle 12.30 alle 14.30 gli spettatori e gli atleti potranno riposarsi condividere il pranzo offerto dai tanti sostenitori dell’Associazione o godere di una sosta in uno dei molti locali del Porto Antico.

Pomeriggio: uno scorcio di oriente tra spettacoli e laboratori

Alle 14.30 ci saranno i saluti ufficiali del fondatore e presidente dell’Associazione Jakukai, Maestro Francesco Canepa, del Presidente delle Circoscrizione Andrea Carratù e del Presidente ENDAS Francesca Canicchi.

Alle 15 ci sarà l’esibizione degli allenatori e maestri di Jakukai. Sarà l’occasione per vedere un tipico allenamento di Karate: dal riscaldamento (awase), alle cadute (ukemi), per passare alle forme codificate del kata fino al kumite, vero momento di combattimento ma anche modello di confronto e crescita dei praticanti.

Alle ore 15.30 farà seguito lo spettacolo di Taiko, i tamburi giapponesi, a cura di KyoShinDo, partner di Jakukai nell’evento. Il Taiko è musica da ascoltare, da guardare e da vivere: il gesto, il movimento del corpo, crea bellezza ed equilibrio all’interno della parte ritmica e ha lo scopo di rinnovare nel cuore il respiro primitivo della vita. I taiko del KyoShinDo sono interamente realizzati dai suoi membri in modo da garantire un suono unico e irripetibile.

Alle ore 16 concluderà lo spettacolo la dimostrazione di Shodo, la calligrafia giapponese, del Maestro Norio Nagayama.

Alle 17 inizieranno i laboratori aperti al pubblico: prenotandosi gratuitamente presso le segreterie a disposizione degli interessati all’ingresso della Piazza delle Feste, ciascuno potrà scegliere uno o più laboratori per provare dal vero a cimentarsi con il Karate, il Judo tradizionale, il Taiko, oppure scegliere pratiche più artistiche come la ceramica, la calligrafia (Shodo), gli origami, gli scacchi o la cura dei Bonsai e del Suiseki (l’arte giapponese di disporre le pietre).