Aspettando "Pane e Olio" due giorni di degustazioni e laboratori a Sestri Levante

In attesa del nuovo raccolto, torna l’anteprima dell’evento sull’olio extravergine di oliva del levante. Inizia giovedì 12 agosto a Sestri Levante "Aspettando Pane e Olio", evento organizzato dal Comune di Sestri Levante e da Mediaterraneo Servizi con l’organizzazione di Totem Eventi e la partecipazione di numerose realtà culturali ed associative del territorio.

Due giorni di “assaggio” della manifestazione "Pane e Olio – La festa dell’olio nuovo" che si terrà dal 8 al 12 dicembre 2021 e che si è affermata come il principale evento di conoscenza e promozione dell'olio extravergine di oliva del levante ligure, filiera in cui Sestri Levante eccelle con numerose produzioni di altissima qualità.

Quest’anno non saranno presenti i banchi di assaggio in piazza Matteotti come di consueto, ma due giorni di laboratori presso l’Ex Convento dell’Annunziata.

Giovedì 12 e venerdì 13 laboratori all’Ex Convento dell’Annunziata faranno conoscere e degustare alcune delle materie prime e preparazioni tipicamente levantine, legate all’olivicoltura e ai valori semplici della tradizione che si affermano sempre più come pilastri di una corretta alimentazione e ad uno stile di vita sostenibile, rispettoso della stagionalità e tipicità delle filiere territoriali.

Il programma

Giovedì 12 agosto

Ore 18.00

Degustando: rose e confetture del bosco, con Azienda Agricola Michele Ravera, Val Trebbia “Progetto Baie del Gusto”

Ore 19.00

Ambasciatori del territorio: Cooperativa Olivicoltori Sestresi insieme a Lella Canepa, Associazione Culturale Erbando per scoprire l’olio Extravergine di Oliva DOP e il suo impiego in cucina.

Venerdì 13 Agosto

Ore 18.00

Scuola dell’Acciuga: impara l’arte delle acciughe sotto sale con il maestro Michele Senno de L’Anciua.

Laboratorio pratico, fino a 6 partecipanti

Ore 19.00

Focaccia Genovese e non solo: le ricette e i segreti del lievitato più amato di Liguria, con il Maestro panificatore Giulio Cassinelli

Cos'è "Pane e Olio"

"Pane e Olio" è promosso dal Comune di Sestri Levante, mediante la propria società interamente partecipata Mediaterraneo Servizi, in collaborazione con l’Associazione Mare in Italy, Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori e Totem Eventi.

L’Ex Convento dell’Annunziata è sede delle Vetrine delle Produzioni Agroalimentari di Qualità e del Tapullo, shop di prodotti tipici e progetto promosso da Unione Europea e Regione Liguria e Strada del Castagno, nonché il Centro di Formazione Enogastronomica Accademia dei Sapori, un progetto dell’Associazione Nazionale La Compagnia dei Sapori.

