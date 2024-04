Seminario su "Arti, senso comune e giustizia sociale"

Il cambiamento del senso comune è indispensabile affinché le azioni collettive e pubbliche, volte a una maggiore giustizia sociale, abbiano successo. Le arti possono essere un importante strumento di trasformazione dei valori e delle convinzioni morali egemoni. Come provocare tale cambiamento? E che ruolo stanno già svolgendo le arti contemporanee? Queste domande, contenute nel documento “Senso comune, giustizia sociale e arti” a cura di Fabrizio Barca e Alessia Zabatino, saranno affrontate nel corso del Seminario.

Il documento sarà sottoposto alla discussione e alle analisi di nove personalità di primo piano di campi disciplinari assai diversi e del mondo artistico:

Luca Borzani - storico, pubblicista Presidente del Centro Studi Medi sull'immigrazione

Mattia Diletti - ricercatore presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale dell’Università La Sapienza di Roma

Francesca Ferroni - Neurobiologa, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Unità di Neuroscienze dell’Università di Parma

Gianpiero Francese - Regista teatrale e direttore artistico di OperaEventi

Viviana Gravano - Curatrice di Arte Contemporanea e Docente di Storia dell'Arte Contemporanea presso l'Accademia delle Belle Arti di Brera di Milano.

Giulia Grechi - antropologa, dottoressa di ricerca in “Teoria e ricerca sociale” presso l’Università La Sapienza di Roma. È prof.ssa di Antropologia Culturale e Antropologia dell’arte presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli

Anna Maria Lorusso - Professore ordinario in Filosofia e Teoria dei Linguaggi e Direttore del Master in Editoria cartacea e digitale presso il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna

Geoff Mulgan - Professor at University College London in the Science, Technology, Engineering and Public Policy team

Chiara Volpato - Professoressa senior di Psicologia Sociale presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca