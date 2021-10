"Around Pino" : Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino in concerto al Teatro Sociale Camogli

È ripartita ufficialmente la nuova stagione teatrale del Teatro Sociale Camogli.

Il teatro torna finalmente a riempiersi al 100% e il cartellone degli spettacoli è ricco e variegato: tra gli artisti presenti troviamo il trio jazz Tullio De Piscopo, Dado Moroni e Aldo Zunino, i quali saliranno sul palco del Teatro Sociale Camogli Venerdì 22 ottobre alle ore 19.30.

Un’imperdibile occasione per vedere suo­nare insieme tre leggende del jazz italiano, ma anche tre amici sul palco, che – improvvi­sando – cercano di cogliere all’istante le reci­proche affinità musicali. De Piscopo, batteri­sta eclettico che spazia dal jazz alla classica, indimenticabile collaboratore di Pino Daniele; Moroni, unanimemente riconosciuto come uno dei migliori pianisti jazz viventi; Zunino, contrabbassista che ha collaborato con il gotha del jazz nazionale e internazionale. Nel loro concerto trovano spazio luoghi e storie che confluiscono in una musica, il jazz, che fin dalle origini è un genere ibrido, capace di accogliere e fondere esperienze diverse.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...