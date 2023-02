Daniele Gorgone Quartet e Giulio Angrisani in concerto all'Arci Orchidea

Venerdì 17 febbraio al Circolo Arci Orchidea Daniele Gorgone Quartet Feat. Giulio Angrisani in concerto. Il quartetto, di recente formazione è guidato dal pianista Daniele Gorgone, musicista e compositore che vanta già numerose collaborazioni, incisioni discografiche e tour con star internazionali del jazz, del calibro di Jesse Davis, Scott Hamilton, Grant Stewart, il sax alto inglese Peter King, Dave Schnitter (sax tenore dei Jazz Messengers) Jim Rotondi, Flavio Boltro e Sharon Clark.

Il gruppo nasce dall’incontro del trio di Gorgone (formato dal musicista toscano al piano, Marco Piccirillo al contrabbasso e Gaetano Fasano alla batteria) con uno dei piu' interessanti giovani trombettisti jazz italiani.

Di origini partenopee, Giulio Angrisani si distingue per il suono diretto e spontaneo unito ad una vasta padronanza armonica tipica del jazz più moderno, ma senza mai perdere di vista l'insegnamento dei grandi della tradizione. Nonostante la giovane età Giulio è vincitore di svariati premi, tra cui il San Marino Jazz contest (2014) e ha gia' all'attivo svariate collaborazioni e concerti con grandi nomi del jazz nazionale e internazionale come Dado Moroni, Carlo Atti, Alessandro Presti, Hendrick Mueller, Cristian Pabst e molti altri. Il repertorio è composto da brani originali di Gorgone e standards jazz completamente rivisitati, per un concerto all’insegna del groove, delle linee melodiche accattivanti e della straordinaria energia e interplay sprigionati da questo gruppo.

Ore 21.30: apertura Circolo

Ore 22.00: concerto

Ingresso € 10,00 (riservato ai soci Arci)

Info e prenotazioni: arcisanta@gmail.com