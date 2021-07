Antola by night: l'escursione notturna

Tra le più suggestive esperienze outdoor c’è sicuramente il trekking notturno, un approccio originale per percepire l’ambiente che ci circonda con sensi diversi.

Ecco le specifiche dell’escursione guidata di sabato 31 luglio, “Antola by Night 2021”.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.



PRESENTAZIONE

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Amicizia e sorrisi saranno gli ingredienti per camminare Sabato 31 Luglio verso il “monte dei genovesi”! Quota non eccelsa ma prestigiosa per l’ampio panorama, il Monte Antola sarà primo attore di una escursione guidata dai due volti, infatti lo stesso itinerario può offrire interessi e percezioni diverse nel passaggio dal giorno alla notte.

Presso Casa del Romano, baciati dal sole, si sale dolcemente fra i prati dell’ampia dorsale, con splendidi spunti panoramici su località di fondovalle e sul lago del Brugneto. Dopo il crepuscolo, sulla via del ritorno, superato il primo impatto timoroso, si scoprirà che camminare di notte è un’esperienza davvero interessante: lungo il crinale, nel mezzo della faggeta, avvolti dall’oscurità apprenderete nuove informazioni, nuove sensazioni, nuove emozioni. Udito, tatto e olfatto entrano in gioco quando arriva la notte, il momento più bello per immergersi nei profumi, nei suoni e nelle suggestioni della natura… camminando.

Dopo il crepuscolo lo spettacolo delle stelle e i richiami della fauna selvatica saranno uno stimolo in più per risvegliare i nostri sensi e assaporare l’avventura. Alpeggi e faggete viste alla luce del sole, con la notte diventeranno un laboratorio multisensoriale grazie alle percezioni tattili, olfattive e uditive, addirittura sarà possibile attivare l’immaginazione in un ambiente quasi surreale.

Curioso, divertente e alternativo: sono davvero tanti i termini per etichettare un trekking notturno.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Tipologia itinerario: percorso escursionistico notturno

Quota di partecipazione all’escursione guidata: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento delle guide ambientali ed escursionistiche. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, la cena al sacco.

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Venerdì 30 Luglio oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: ore 16:00 a Montebruno.

Rientro alle auto fine gita previsto per le 23:45 circa.

Cena al sacco e caffè al rifugio

Difficoltà: E (escursionistica)

Dislivello: + - 350 metri circa

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide e cena al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo. Oltre alla torcia e all’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (ricordatevi spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare), anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso è bene avere nello zaino un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco.

