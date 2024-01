Al Porto Antico la nuova edizione di “Antiqua”, rassegna annuale di alto antiquariato

Anche quest'anno torna l'atteso appuntamento con “Antiqua”, la rassegna annuale di alto antiquariato che si svolge a Genova da oltre trent’anni.

Organizzata direttamente da Porto Antico di Genova, si rivolge a un pubblico di appassionati e intenditori e porta in mostra una selezione di antiquari provenienti da tutta Italia.

In mostra arredi di alta epoca con incursioni nel modernariato di qualità, sculture, tappeti, ceramiche e vetri artistici, argenti, gioielli e oggetti da collezione. Rilevante la presenza di dipinti, con una scelta che parte dal Seicento per arrivare alla celebrata scuola ligure del Novecento.

La 33^ edizione della rassegna, in programma ai Magazzini del Cotone da sabato 27 gennaio a domenica 4 febbraio 2024, avrà come tema collaterale l’arte sacra, cui saranno dedicate aree espositive e momenti di approfondimento realizzati con il contributo di realtà museali di primo piano a rafforzare il legame culturale con la città. Opere e arredi a tema faranno da fil rouge tra gli stand degli antiquari presenti. Coordinata volutamente anche la scelta dei colori per gli allestimenti.

L‘orario di apertura nei due fine settimana è dalle 10 alle 19 (domenica 4 febbraio chiusura alle 18) e dalle 14 alle 19 da lunedì a venerdì.

I biglietti saranno venduti on line sul sito antiquagenova.it e direttamente alla biglietteria della manifestazione nel foyer dei Magazzini del Cotone. Ampie le possibilità di parcheggio nelle aree adiacenti.

Info ed elenco espositori sul sito.

foto: www.antiquagenova.it