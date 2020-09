Terzo valico, abbattuto l'ultimo diaframma

La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, giovedì 24 settembre haa partecipato presso il cantiere del Terzo Valico all'abbattimento del diaframma della Galleria Serravalle (Alessandria).

Il doppio abbattimento permette ora il collegamento diretto di tutti i cantieri operativi per una tratta di circa 17 km. I lavori dovrebbero terminare nel 2024. Il primo breakthrough di ieri, con metodo di scavo in tradizionale, riguarda la galleria di Valico ed è anche il primo di altri che coinvolgeranno questo tunnel lungo 27 km, che si distingue per complessità realizzativa e per le dimensioni del Camerone di Valico Nord, una cattedrale sotterranea di ben 540 mq, larga 30 e alta 22 metri. Il secondo breakthrough riguarda invece il binario pari della Galleria di Serravalle, lunga in totale quasi 7 km e di cui circa 6,4 km scavati dalla TBM “Giovanna”, un macchinario complesso lungo 115 metri con un diametro di quasi 10 m. I lavori hanno attraversato contesti complessi come l’Outlet di Serravalle e la linea ferroviaria storica Genova-Torino, richiedendo l’adozione di sistemi di monitoraggio innovativi sia in superficie che in galleria.

La ferrovia del Terzo Valico, lunga 53 km, una volta a regime assicurerà il collegamento tra Genova e Milano in 50 minuti (rispetto a 1h e 39 minuti attuali) e si inserisce nel corridoio Reno-Alpi, uno degli assi della rete strategica transeuropea di trasporto (TEN-T core network). Oltre alla costruzione del tracciato principale ad alta velocità, il progetto prevede la costruzione di 4 interconnessioni tra Voltri, Genova Parco Campasso, Novi Ligure e Tortona, che permetteranno di collegare la nuova linea con quelle già esistenti. Il Gruppo, nell’ambito del contratto unico per un valore complessivo di circa 6,9 miliardi di euro, è al lavoro anche sul Nodo ferroviario di Genova: un progetto strategico che a luglio è stato annesso al progetto del Terzo Valico.

«Negli ultimi mesi - ha dichiarato la ministra De Micheli - ha ripreso slancio il dibattito pubblico sulle infrastrutture strategiche per l'Italia, utili a migliorare la vita delle persone. Perché le stiamo sbloccando. Come questa galleria tra il Valico Nord e Serravalle Scrivia, al servizio del terzo Valico ferroviario del Nodo di Genova. Oggi abbiamo abbattuto l'ultimo diaframma e una volta completata l'opera riusciremo a collegare il capoluogo ligure con Milano e Torino in circa un'ora».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Questa tratta ferroviaria - conclude De Micheli - diventerà la metropolitana del Nord Ovest, capace di ridurre distanze e tempi di percorrenza in un'area di grande rilevanza per tutto il Paese. Ma il vero titolo che farei se fossi un cronista di questa giornata riguarderebbe le donne e gli uomini che ogni giorno rendono possibile tutto questo. 'I filosofi hanno interpretato la società in vari modi, ma il punto è cambiare il mondo', e le donne e gli uomini dei nostri cantieri lo fanno tutti i giorni. A loro va il mio grazie».