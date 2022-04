Una cittadella dello sport alla Sciorba, la giunta approva

Una vera e propria cittadella dello sport alla Sciorba. All'interno un nuovo campo da calcio a sette, due campi per il paddle, una nuova palestra, nuovi spogliatoi, un centro medico sportivo, un albergo sportivo per atleti e spettatori e una nuova area parcheggio. Tutto questo fa parte di un intervento approvato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, nell'ambito dei fondi per il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

"Con questi interventi – spiega l’assessore Piciocchi - implementeremo l’offerta sportiva e di servizi rivolti ai fruitori dell’impianto trasformando la Sciorba in una vera e propria cittadella dello sport, in linea con Genova 2024 Capitale dello Sport. Un progetto che punta sul green, con emissioni zero e quasi completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. Presenteremo questo progetto, insieme alla realizzazione della Casa della Vela al Waterfront e la nuova Andrea Doria, per il bando Pnrr sullo sport e l’inclusione sociale".

Il progetto sulla Sciorba è stato presentato dalla Società Sportiva Dilettantistica My Sport ssd, che già ha in gestione l’attuale impianto.