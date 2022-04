Pizzium apre il primo locale a Genova

Pizzium, concept di pizzerie napoletane che conta attualmente 27 store, prosegue la sua espansione con l'apertura del primo punto vendita a Genova. Dall'8 aprile nell'ex mercato di corso Sardegna, la nuova pizzeria accoglie, con i suoi 89 coperti e un dehor di circa 60 posti, gli amanti della pizza all'interno del locale dallo stile partenopeo.

La posizione strategica favorisce ulteriormente l'evoluzione del brand napoletano, che dal 2017 porta i suoi clienti tra i sapori d'Italia con una ricca selezione di pizze regionali realizzate con ingredienti Dop e Igp locali di alta qualità.

L'inconfondibile pizza napoletana realizzata con farina di tipo '0', garantisce un impasto digeribile e fragrante con un cornicione alto e ben alveolato, estremamente morbido e un condimento con ingredienti selezionati con cura. Le pizze e gli abbinamenti sono creati da Nanni Arbellini, maestro pizzaiolo napoletano di grande esperienza e socio fondatore, che propone un menù unico caratterizzato da sapori autentici, proponendo la pizza napoletana classica in abbinamento alle eccellenze gastronomiche italiane.

Lo stile di Pizzium resta unico e originale: un ambiente caldo e informale che sa di casa. L'utilizzo di colori caldi, pavimenti in maiolica, sedie di legno e lampadari di stoffa ricreano atmosfere intime e di altri tempi. Inconfondibile anche l'offerta gastronomica con un'ampia selezione di bruschette sfiziose, Panuozzum e dolci regionali che spaziano dal babà napoletano al cannolo siciliano, in linea con la mission di Pizzium che tutela e valorizza le ricette della migliore tradizione italiana proponendole con un pizzico di originalità e innovazione.

Inoltre, anche a Genova sarà disponibile l'offerta di O'Shop, la selezione di prodotti regionali Igp e Dop al dettaglio di Pizzium: i clienti potranno fare quindi una spesa veloce e di qualità in pizzeria che diventa alimentari di quartiere a seconda delle esigenze, oggi sempre più fluide e flessibili.

Per i clienti che vorranno gustare la propria pizza comodamente a casa, sarà attivo il servizio delivery tramite l'app di Glovo o d'asporto anche con ordine online su ordina.pizzium.com. Infine, i clienti più appassionati potranno unirsi alla famiglia dei Pizzium Lovers e scaricare sul proprio smartphone la Pizzium Lovers Card, una carta fedeltà totalmente digitale disponibile nell'Apple Wallet per iPhone e in Google Pay per Android. Con la Pizzium Lovers Card si potranno accumulare punti pizza e ricevere tante sorprese dedicate.

Pizzium

Nato nel 2017 a Milano da un'idea di Stefano Saturnino, Giovanni Arbellini e Ilaria Puddu, propone la pizza napoletana classica utilizzando il meglio della materia prima italiana. Lo stile Pizzium è inconfondibile ma ogni locale è unico perché trae ispirazione dalla terra che lo ospita, senza rinunciare al meglio di Napoli e della Campania.

Grazie al suo approccio creativo e contemporaneo, Pizzium si sta affermando in Italia ed è arrivato a quota 27 con 7 locali a Milano, Serravalle, Gallarate, Como, Seregno, Varese, Busto Arsizio, Brescia, 3 a Torino, 2 a Roma, Bologna, Parma, Piacenza, Cesano Maderno, Novara, Reggio Emilia, Firenze e Genova.