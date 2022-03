Mediaworld Smart, Mondadori e altri grandi marchi: i negozi che aprono nel Mercato di corso Sardegna

Manca poco all'apertura del primo negozio ospitato dal nuovo Mercato di corso Sardegna. Sarà un punto vendita di Mediaworld Smart che aprirà le porte il 31 marzo con 250 metri quadrati dedicati alla tecnologia e la proposta dei prodotti più richiesti in vetrina ma anche la possibilità di acquistare tramite catalogo online con consegna garantita entro 24 ore.

Dal lato opposto spazio ai libri con uno store della Mondadori che amplia la sua offerta sul territorio, quello di via XX Settembre rimarrà infatti aperta, con inaugurazione al mercato prevista per l'11 aprile. Non ci saranno nuove assunzioni in libreria ma la stabilizzazione di lavoratori precari.

Rinasce il mercato di corso Sardegna: "Esempio di riqualificazione urbana ecosostenibile"

Per la cura della persona, la nota catena di parrucchieri Jean Louis David, già presente nel centro commerciale La Fiumara, punta nuovamente su Genova.

Come anticipato all'inaugurazione del nuovo Mercato, non mancheranno ristoranti e food point. Sta per svelare la sua insegna la Keb-houze dell'imprenditore influencer Gianluca Vacchi e il più conosciuto, almeno a livello locale, Old Wild West.

Il Mercato sarà aperto tutti i giorni dell'anno almeno fino alle 22, garantendo oltre allo shopping anche eventi nelle aree di servizio dove già sorgono un campetto da calcio, basket e pallavolo fortemente voluto dal Municipio, tavoli e panchine e aree verdi.