Supermercato in centro cerca personale

Il supermercato Carrefour di via Cesarea 10/12 R nel centro di Genova cerca personale. "Cerchiamo personale per varie mansioni in tutti i reparti compresi ortofrutta, gastronomia, macelleria e bar", si legge nell'annuncio. Per candidarsi è necessario inviare un curriculum vitae a simona.sacco915@hotmail.com.

Consultando la sezione 'lavora con noi' del sito dell'azienda è possibile consultare tutte le posizioni aperte. Attualmente non ci sono posizioni aperte, selezionando 'Genova', ma l'azienda cerca, per tutta Italia, capi reparto gastronomia, ortofrutta e macelleria.

Nei dintorni di Genova però è possibile candidarsi per il ruolo di capo reparto ortofrutta presso il punto vendita di Rapallo Assereto. Se la candidatura risulterà in linea con le caratteristiche richieste, la persona verrà contattata per un primo colloquio conoscitivo in remoto. A seconda dell'esito di questo primo colloquio, sarà poi possibile incontrare in presenza il responsabile del personale della zona di riferimento.