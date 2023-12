Nuove commesse per Ansaldo, Piana: "È un segnale effettivo di cambio di rotta"

Nuove commesse in arrivo per Ansaldo Energia: stando a quando riferito dalle organizzazioni sindacali, il management di Ansaldo Energia ha incrementato il proprio portafoglio ordini con nuove commesse.

A salutare favorevolmente la novità, il neo assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana: "Un fattivo cambiamento di rotta rispetto alle difficoltà evidenziate fino al recente passato, che è anche segnale della bontà dell'azione di riorganizzazione in corso. Una notizia importante per Genova e la Liguria, anche sul fronte occupazionale che testimonia non soltanto la centralità dell'azienda sui palcoscenici di riferimento nazionali, ma anche gli spazi che la stessa può andare a intercettare sui mercati esteri".

Insomma, per Piana "un ruolo che, se inserito all'interno di una 'filiera industriale dell'energia', potrà essere ancora più strategico nella transizione energetica del Paese e soprattutto in un'ottica di sistema integrato che possa coinvolgere il vasto mondo delle partecipate, controllate e collegate pubbliche non solo come possibile primario fornitore di tecnologie, ma anche in una fattiva azione sinergica".