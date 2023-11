Daniela Gentile è la nuova ad di Ansaldo Nucleare. Sindacati perplessi: "Quinto cambio in 5 anni"

Cambio ai vertici di Ansaldo Nucleare, società controllata dal gruppo genovese Ansaldo Energia: la nuova amministratrice delegata - da ieri, martedì 28 novembre - è Daniela Gentile, che succede così a Riccardo Casale, nominato a sua volta a inizio anno.

Laureata in ingegneria chimica, Gentile ha iniziato la sua carriera in Ansaldo divisione Nira come ingegnere di processo dei sistemi a fluido per Centrali Nucleari. Dopo avere ricoperto incarichi di crescente responsabilità all’interno di Ansaldo Energia, tra cui quelli di Direttore Acquisti e Direttore Ricerca e Sviluppo, nel 2021 è stata nominata amministratrice delegata di Ansaldo Green Tech (il suo successore a questo incarico verrà nominato nei prossimi giorni).

Del consiglio, oltre a Gentile, fanno parte Simone Di Felice, Paola Girdinio, Marco Grillo e Roberto Adinolfi, riconfermato nel ruolo di presidente della società.

La rapida successione di ad non è passata inosservata ai sindacati: "Siamo venuti a conoscenza delle improvvise dimissioni dell'amministratore delegato (Casale, ndr) ed esprimiamo come Rsu perplessità alla notizia ricevuta, peraltro a mezzo stampa, in un frangente in cui l'azienda dichiara di stare ritrovando le energie per rilanciarsi e crescere, economicamente e industrialmente, forte di una congiuntura favorevole in Italia e all'estero del comparto nucleare".

Con la nomina del nuovo cda e dell'amministratrice delegata, Ansaldo Nucleare ha voluto ribadire la sua "importanza nelle strategie di crescita del gruppo e la fiducia nelle significative opportunità di sinergia dell'azienda con le attività manufatturiere di Ansaldo Energia".

"Ma cinque amministratori delegati in cinque anni - replicano Fiom e Fim - non sono certo un segno coerente con queste dichiarazioni".